Dates, Times and Locations for Town Hall meetings and Ceremony of Sorrow announced

Publish date: Monday, October 8, 2018

On the weekend of August 25-26, Bishop Burns requested that a letter be read in all parishes in the Catholic Diocese of Dallas to address recent issues regarding the current crisis of sexual abuse by clergy, including allegations of sexual abuse by the former pastor of St. Cecilia Catholic Church, Reverend Edmundo Paredes. In that letter, Bishop Burns outlined five separate steps that will be taken in the diocese to create a safer environment, including announcing a Ceremony of Sorrow and Town Hall Meetings.

The dates, times and locations for these events have now been scheduled, and are as follows:

Tuesday, October 9th, 6:00 p.m. - Ceremony of Sorrow and Town Hall Meeting

St. Cecilia Catholic Church

1809 W Davis St, Dallas, TX 75208

Monday, October 15th, 6:00 p.m. - Holy Hour & Town Hall Meeting

St. Jude Catholic Church

1515 N Greenville Ave, Allen, TX 75002

Tuesday, October 16, 6:00 p.m. - Holy Hour & Town Hall Meeting

Mary Immaculate Catholic Church

2800 Valwood Pkwy, Farmers Branch, TX 75234

Wednesday, October 17, 6:00 p.m. - Holy Hour & Town Hall Meeting

St. Bernard Catholic Church

1404 Old Gate Ln, Dallas, TX 75218

To read the complete letter from Bishop Burns shared with parishes, please visit https://www.cathdal.org/lettertoparishes.

VIDEO: Ceremony of Sorrow - St. Cecilia Church

Livestream to begin at 5:50 pm on Tuesday, October 9th

Image credit: Dates, Times and Locations for Town Hall meetings and Ceremony of Sorrow announced Elliot Sloman

Español

Fechas, Horarios y Lugares para Ceremonia de Dolor y Asambleas Públicas han sido anunciados

El fin de semana del 25 y 26 de agosto, el Obispo Burns pidió que se leyera una carta en todas las parroquias de la Diócesis Católica de Dallas para abordar los problemas recientes con respecto a la actual crisis de abuso sexual por parte de miembros del clero, incluyendo las denuncias de abuso sexual por el ex párroco de la Iglesia Católica St. Cecilia, el Reverendo Edmundo Paredes. En esa carta, el Obispo Burns delineó cinco pasos que se realizarán en la diócesis para crear un entorno más seguro, incluyendo el anuncio de una Ceremonia de Dolor y cuatroo Asambleas Públicas.

Las fechas, horarios y lugares de estos eventos han sido programados de la siguiente manera:

Martes, 9 de Octubre, 6:00 p.m. – Ceremonia de Dolor y Asamblea Pública

Iglesia Católica St. Cecilia

1809 W Davis St, Dallas, TX 75208



Lunes, 15 de Octubre, 6:00 p.m. - Hora Santa y Asamblea Pública

Iglesia Católica St. Jude

1515 N Greenville Ave, Allen, TX 75002



Martes, 16 de Octubre, 6:00 p.m. - Hora Santa y Asamblea Pública

Iglesia Católica Mary Immaculate

2800 Valwood Pkwy, Farmers Branch, TX 75234



Miércoles, 17 de Octubre, 6:00 p.m. - Hora Santa y Asamblea Pública

Iglesia Católica St. Bernard

1404 Old Gate Ln, Dallas, TX 75218



Si desea leer la carta que el Obispo Burns compartió con las parroquias, visite https://www.cathdal.org/lettertoparishes.

Crédito fotográfico: Elliot Sloman