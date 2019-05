Bishop Edward Burns has fulfilled his promise to the Catholic faithful in the Diocese of Dallas by releasing the list of priests with credible allegations of sexual abuse of minors from 1950 through today.

El Obispo Edward Burns ha cumplido su promesa a los fieles Católicos de la Diócesis de Dallas de publicar la lista de sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual de menores desde 1950 hasta la actualidad.

As Christian adults, we have a moral and legal responsibility and are entrusted by God with the spiritual, emotional and physical well being of minors and vulnerable adults as they participate in activities within or sponsored by our Diocese. It is our responsibility and commitment to provide an environment which is safe and nurturing.

In order to achieve the above, the diocese has a Safe Environment Program that implements training, screening, background checks and other procedures that are designed to reduce the risk of sexual abuse of children and vulnerable adults. Every parish, school and Diocesan agency has the program and each is responsible for program implementation and continuation.

Como Cristianos adultos, tenemos una responsabilidad moral y legal y Dios nos ha confiado el bienestar espiritual, emocional y físico de menores y adultos vulnerables. Cuando ellos participan en actividades, dentro de o, patrocinadas por nuestra Diócesis, es nuestra responsabilidad y compromiso proveer un ambiente seguro y acogedor.

Para lograr lo anterior, la diócesis cuenta con un Programa de Ambiente Seguro que está a cargo de implementar el entrenamiento, investigación y verificación de antecedentes, así como otros procedimientos que han sido diseñados para reducir el riesgo de abuso sexual en niños y adultos vulnerables. Todas las parroquias, escuelas y agencias diocesanas cuentan con el programa y cada una de ellas es responsable de su implementación y continuación.

Frequently Asked Questions about Safe Environment Training

1) Who needs to be Safe Environment trained in parishes and schools?

Safe Environment Screening procedures are to be used with staff and volunteers who work directly with minors and vulnerable adults. Other volunteers who must follow the screening procedures are ushers/greeters.

2) What are the steps of the Safe Environment screening procedure?

Screening form. All staff and volunteers must complete the screening form. Volunteers should have attended the parish for six months in order to become well known by the other adults and leaders. The pastor or his designate can grant a waiver of the six-month rule. Employment application. Those applying for a paid position must complete an employment application as well as screening form. Reference Check. Complete a reference check from the references listed on the screening form and application. Maintain a written record of each reference check using safe environment reference information. Interview. Interview each new applicant using Safe Environment Interview Form. Criminal Background Check. Conduct a criminal background check on clergy and staff. Also, conduct a criminal background check on all volunteers who work with minors and vulnerable adults as well as ushers/greeters. All criminal background checks must be updated every two (2) years through a Diocesan approved vendor (currently Accutrak).

All collected information is to be treated as confidential.

3) Which initial training should be attended when a person is getting Safe Environment trained for the first time?

All new volunteers or employees must attend a “Recognize, Respond and Report Abuse” session as part of the Safe Environment certification process. This class can be taken at one’s personal parish or school if it is being offered; however, attendance at any “Recognize, Respond and Report Abuse” class offered in the diocese and featured on the Diocese of Dallas SEP Scheduled Classes Page is acceptable.

If you attend a “Recognize, Respond and Report Abuse” session at a parish or school other than your own, it is imperative that you register for the class online, make sure to sign the attendance log upon arrival, and receive a copy of your certification as proof of attendance to this class for your parish Safe Environment officer.

4) What are the steps of completing the annual renewal process for the Safe Environment certification?

You have many options when renewing your certification, including:

Parish Class. You may attend a class offered by your parish for renewing your certification

Classes offered at another parish. View the Diocese of Dallas SEP Scheduled Classes Page to find a class that fits your schedule and offers a topic which interests you

Online Classes. Go to https://www.cathdal.org/pages/Update_Training to find modules available for online training and the steps needed to complete training

Once the class has been completed, either in person or online, forward all information showing the completion of the class to the parish Safe Environment officer.

Preguntas Frecuentes acerca del Entrenamiento de Ambiente Seguro

1) ¿Quién necesita recibir el Entrenamiento de Ambiente Seguro en las diferentes parroquias y escuelas?

El personal y voluntarios que trabajan directamente con los menores y adultos vulnerables necesitan recibir el Entrenamiento de Ambiente Seguro. Otros voluntarios que deben seguir los procedimientos de detección son los ujieres/ministros de hospitalidad.

2) ¿Cuáles son los pasos a seguir en el proceso de investigación del Programa de Ambiente Seguro?

Formulario de Investigación. Todo el personal y voluntarios deben completar el formulario de investigación. Los voluntarios deberán haber asistido a la parroquia durante seis meses para que sean conocidos por los otros adultos y dirigentes. El párroco o su delegado pueden otorgar una excepción a la regla de seis meses. Solicitud de Empleo. Quienes solicitan una posición con goce de sueldo deberán llenar una solicitud de empleo y un formulario de investigación de antecedentes. Verificación de Referencias. Verifique las referencias incluidas en el formulario de investigación y en la solicitud de empleo. Mantenga un archivo escrito con la confirmación de cada referencia utilizando la información provista en la forma de verificación de referencias de ambiente seguro. Entrevista. Entreviste a cada nuevo solicitante utilizando el Formulario de Entrevista de Ambiente Seguro. Verificación de Antecedentes Penales. Realice una verificación de antecedentes penales al clero y al personal. Asimismo, realice una verificación de antecedentes penales a todos los voluntarios que trabajan con menores y adultos vulnerables, así como a ujieres/ministros de hospitalidad. Todas las verificaciones de antecedentes penales deben actualizarse cada dos (2) años a través de un proveedor diocesano aprobado (actualmente Accutrak).

Toda la información recopilada será tratada en forma confidencial.

3) ¿Cuál es el entrenamiento inicial que debe recibir un individuo que está tomando el Entrenamiento de Ambiente Seguro por primera vez?

Todos los nuevos voluntarios o empleados deben asistir a una sesión de "Reconocer, Responder y Reportar el Abuso" como parte del proceso de certificación de Ambiente Seguro. De ser posible, esta clase puede tomarse en la parroquia o la escuela de la persona que está tomando el entrenamiento. Sin embargo, la asistencia a cualquier clase de "Reconocer, Responder y Reportar el Abuso" que se ofrezca en la diócesis y aparezca en la Página del Calendario de Clases de Ambiente Seguro de la Diócesis de Dallas es aceptable.

Si usted asiste a una sesión de "Reconocer, Responder y Reportar el Abuso" en una parroquia o escuela de la que usted no sea miembro, es necesario que se registre a la clase en línea, se asegure de anotarse en el registro de asistencia a su llegada y reciba una copia de su certificación como prueba de asistencia a esta clase para que la entregue al oficial de Ambiente Seguro de su parroquia.

4) ¿Cuáles son los pasos necesarios para completar el proceso de renovación anual para la certificación de Ambiente Seguro?

Al renovar su certificación, usted cuenta con numerosas opciones entre las que se encuentran:

Clases en su parroquia. Para renovar su certificación, puede asistir a las clases que se ofrecen en su parroquia.

Clases en otras parroquias. Para encontrar clases que se acomoden a su horario y ofrezcan un tema que sea de su interés, revise la Página del Calendario de Clases de Ambiente Seguro de la Diócesis de Dallas.

Clases en línea. Para encontrar módulos disponibles de entrenamiento en línea y los pasos necesarios para completarlo, visite: https://www.cathdal.org/pages/Update_Training

Una vez que haya completado la clase, ya sea en persona o en línea, envíe toda la información donde se muestre que usted ha completado la clase al oficial de Ambiente Seguro de su parroquia.